Hotels Parijs verlagen prijzen drastisch om toeristen te lokken tijdens Spelen

Parijse hoteleigenaren hebben hun prijzen opnieuw verlaagd in een poging om lastminutereizigers aan te trekken en zoveel mogelijk kamers te vullen tijdens de Olympische Spelen. Voor de Spelen hadden zij de prijzen flink verhoogd om te profiteren van het evenement, maar de hoge kosten bleken toeristen af te schrikken, waardoor veel hotelkamers leeg bleven.

De koninklijke familie heeft sinds de opening van de Spelen in Frankrijk de sporters aangemoedigd vanaf de tribune. Zaterdag werd er nog een feestje gebouwd in het olympische dorp.

Volgens het Parijse Toeristenbureau is de gemiddelde prijs voor een hotelkamer tijdens de Spelen nu gedaald naar 258 euro per nacht. Dit is een aanzienlijke daling vergeleken met eerder deze zomer, toen de prijs nog bijna 700 euro per nacht was. Ter vergelijking, in juli vorig jaar was de gemiddelde prijs voor een hotelkamer 202 euro per nacht.

Kamers vullen

Om nog meer reizigers aan te trekken, hebben sommige hotels besloten om minimale verblijfsvereisten te laten varen. De Olympische Spelen duren nog tot en met 11 augustus, wat betekent dat er nog steeds kans is voor lastminute boekingen.

Al in mei hadden hoteleigenaren en woningverhuurders in Parijs hun prijzen verlaagd naar 411 euro per nacht, in een eerste poging om de kamers vol te krijgen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP