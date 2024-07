LIVE | Olympische Spelen: Japan neemt de leiding, TeamNL loopt vier medailles achter op prognose

De Olympische Spelen zijn in volle gang en Hart van Nederland houdt je op de hoogte van alle ontwikkelingen. In dit artikel kun je de medaillespiegel van Nederland per onderdeel terugvinden, evenals de medaillespiegel van alle deelnemende landen.

Na vier dagen van de Olympische Spelen loopt TeamNL vier medailles achter op de voorspelling van databureau Gracenote. Door de uitschakeling van judoka's Joanne van Lieshout en Frank de Wit staat de medailleteller ook na dinsdag nog steeds op nul in Parijs.

Nog geen enkele medaille

Gracenote had voorafgaand aan de Spelen medailles voorspeld voor de 4x100 meter vrije slag estafettezwemsters (zilver), wielrenster Ellen van Dijk (brons), mountainbikester Puck Pieterse (brons) en judoka Van Lieshout (brons). Deze sporters grepen allemaal naast een medaille in de eerste dagen.

Gracenote had TeamNL op 34 medailles ingeschat, waarvan 16 gouden. Tot nu toe heeft Nederland echter nog geen voorspelde gouden medaille gemist in Parijs.

Volgens Gracenote moeten de meeste medailles voor TeamNL behaald worden bij het roeien, wielrennen (op de baan en op de weg) en atletiek. Woensdag worden de eerste roeimedailles uitgereikt, de wegwedstrijden (mannen en vrouwen) bij het wielrennen vinden dit weekend plaats en het baanwielrennen begint maandag.

Op onderstaande foto is de medaillespiegel per land te zien (update 30-7, 15.00 uur):

Op onderstaande foto is de medaillespiegel van TeamNL te zien per onderdeel (update 30-7, 15:00 uur):

ANP-Hart van Nederland