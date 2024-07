Judoka Van Lieshout verliest verrassend eerste partij op Olympische Spelen

Judoka Joanne van Lieshout heeft een verrassende nederlaag geleden tijdens haar eerste partij op de Olympische Spelen in Parijs. De 21-jarige wereldkampioene in de klasse tot 63 kilogram werd in de achtste finale verslagen door de Zuid-Koreaanse Kim Jisu, die won met een waza-ari. Van Lieshout werd na haar verlies getroffen door een migraine-aanval.

Van Lieshout had in de eerste ronde een bye, waardoor ze direct doorstroomde naar de achtste finale. Als regerend wereldkampioene en eerste op de wereldranglijst was ze favoriet voor het goud in de Arena Champs-de-Mars. In mei veroverde ze als eerste Nederlandse de wereldtitel in haar klasse.

Deze onverwachte uitschakeling betekent een abrupt einde aan haar olympische droom dit jaar.

Migraine-aanval

Na haar verlies werd de 21-jarige judoka getroffen door een migraine-aanval, dat zei haar coach Garmt Zijlstra kort na de nederlaag. "Ze heeft hoofdpijn en ziet vlekken. Ik heb dat nog niet eerder meegemaakt bij haar, ook al weten we dat ze diabetes heeft", zei Zijlstra. "Ik kan niet zo goed vertellen wat er precies fout ging op de mat, want Joannes gezondheid is het belangrijkste. Ik wilde haar zo snel mogelijk in de medische post hebben."

Zijlstra was uiteraard teleurgesteld over de vroege uitschakeling van zijn pupil. "Maar niet zozeer om de manier waarop ze heeft gejudood, want die was goed. We wisten dat Kim een moeilijke tegenstander was die vooral tactisch heel sterk is, maar Joanne voerde ons besproken plan goed uit. Het leek erop dat ze in het laatste grondgevecht iets verslapte en dat was meteen een score tegen", lichtte de coach toe.

Nederland heeft nog geen medailles gewonnen in Parijs.

