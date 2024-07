Roeiers dubbelvier bezorgen TeamNL met goud eerste medaille

De Nederlandse roeiers van de dubbelvier hebben Nederland de eerste medaille bezorgd op de Olympische Spelen. Koen Metsemakers, Tone Wieten, Finn Florijn en Lennart van Lierop roeiden op de olympische baan in Vaires-sur-Marne naar het goud, onder het toeziend oog van chef de mission Pieter van den Hoogenband.

De Nederlandse afvaardiging in Parijs moest tot de vijfde dag wachten op de eerste medaille. De afgelopen dagen werden Nederlandse favorieten in onder andere mountainbiken en judo geplaagd door pech of vroege uitschakeling.

Achter het Nederlandse viertal eindigden de Italianen als tweede en het brons ging naar de Poolse boot.

Herhaling

Drie jaar geleden won de Nederlandse dubbelvier ook goud op de Spelen van Tokio, toen met Metsemakers en Wieten samen met Dirk Uittenbogaard en Abe Wiersma.

Het is de eerste dag dat er medailles worden uitgereikt bij het roeien.

Door de eerste medaille voor TeamNL ziet de medaillespiegel er nu zo uit:

ANP