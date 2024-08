Debuterende BMX'ster Manon Veenstra wint zilveren plak op Olympische Spelen

BMX'ster Manon Veenstra heeft vrijdagavond op de Olympische Spelen een zilveren medaille veroverd. Veenstra maakt haar debuut op de Olympische Spelen na een sterk voorjaar. Laura Smulders grijpt net naast het eremetaal.

Op de olympische baan van Saint-Quentin-en-Yvelines ging het goud naar de Australische Saya Sakakibara. Brons was voor de Zwitserse Zoé Claessens. Laura Smulders eindigde net buiten de medailles: vierde.

De 26-jarige Veenstra, afkomstig uit het Drentse Kerkenveld was de enige die in het spoor van de sterke Australische bleef, al kwam Claessens in het laatste rechte eind nog dichtbij. De Britse titelverdedigster Beth Shriever werd achtste en laatste.

Beste resultaat voor BMX-vrouw

Het zilver van Veenstra is het beste BMX-resultaat van een vrouw voor Nederland op de Spelen. Eerder pakten Laura Smulders (2012 Londen) en zus Merel Smulders (2021 Tokio) brons. Merel werd in de halve finales in Parijs uitgeschakeld.

ANP