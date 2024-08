Corbeau pakt op 200m schoolslag eerste zwemmedaille voor Nederland

Caspar Corbeau heeft Nederland aan de eerste zwemmedaille van deze Olympische Spelen in Parijs geholpen. In de kolkende La Défense Arena zwom de Amerikaanse Nederlander op ruime afstand van publiekslieveling Léon Marchand naar het brons (2.05,85 om 2.07,90). Het zilver was voor Zac Stubblety-Cook uit Australië (2.06,79).

De 23-jarige Corbeau treedt met een olympische zwemmedaille in de voetsporen van zijn trainingsmaat Arno Kamminga, die zich voor de halve finales van het nummer moest afmelden met een rugblessure. Kamminga won in Tokio zowel zilver op de 100 als 200 school, waarmee hij de eerste Nederlandse man op de langebaan werd met een olympische medaille sinds Pieter van den Hoogenband in 2004.

Corbeau zwemt sinds enkele jaren voor Nederland, het land van zijn grootouders. In de Verenigde Staten, waar hij is geboren, had Corbeau last van grote concurrentie en onpersoonlijke begeleiding. Onder trainer Mark Faber in Amsterdam is hij in korte tijd toegegroeid naar de wereldtop, met in februari al WK-zilver als resultaat.

De 22-jarige Marchand won eerder op de avond al goud op de 200 meter vlinderslag en eerder in het toernooi veroverde hij de titel op de 400 meter wisselslag. Nooit eerder won een zwemmer op één Spelen zowel goud op de 200 vlinder als 200 school. Bij deze historische prestatie kreeg Marchand flinke hulp van duizenden landgenoten op de tribunes, die regelmatig "Léon, Léon" en "Allez les Bleus" schreeuwden.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP