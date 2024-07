Vijftig wielrenners fietsen naar de Spelen in Parijs: 'Flinke uitdaging'

Je bent pas een echte wielrenliefhebber als je op je eigen racefiets naar Parijs gaat om daar de Olympische wegwedstrijden te kijken. Komend weekend is het namelijk zover, dan starten de Nederlanders op dit onderdeel.

Woensdagochtend stonden zo'n 50 wielrenners in de startblokken voor de Ride Paris. Na een gebruikelijke koffie met appeltaart, vertrok in alle vroegte een groep wielerfanaten vanuit Arnhem om straks in Parijs hun idolen aan te moedigen.

Flinke uitdaging

"Het fietsen van die afstanden elke dag hebben we nog nooit gedaan, dus dat is een flinke uitdaging", vertelt een deelnemer. "We gaan vandaag weg en komen vrijdag zo'n vijftig kilometer voor Parijs aan. Zaterdag kijken we naar de eerste wegwedstrijd en rijden we naar Parijs", zegt een andere wielrenner.

De vijftig wielrenners hopen zo'n 10.000 euro op te halen voor het Fonds Gehandicaptensport. Zaterdag staat in Parijs de eerste wegwedstrijd op het programma. Dan komen Mathieu van der Poel, Dylan van Baarle en Daan Hoole in actie.