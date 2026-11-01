Wolf Bram wordt opgezet, activisten protesteren: 'Neem mij, niet hem'

De wolf Bram, die vorig jaar werd doodgeschoten na meerdere aanvallen op mensen, is zondag opgezet in museum Naturalis in Leiden. Bezoekers kunnen van dichtbij meekijken hoe de huid van het dier over een kunstlichaam wordt gespannen. Maar niet iedereen is hier blij mee. Dierenactivisten van Animal Rebellion demonstreren bij het museum en vinden dat Naturalis van de dood van de wolf een sensatie maakt.

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Bram werd op 1 december 2025 doodgeschoten nadat hij op de Utrechtse Heuvelrug meerdere mensen had aangevallen. In mei beet hij een wandelende vrouw in haar been op landgoed Den Treek bij Leusden. Twee maanden later viel hij een 6-jarige jongen aan bij de Pyramide van Austerlitz. Het kind liep bijt- en schaafwonden op en moest naar het ziekenhuis. DNA-onderzoek wees uit dat Bram bij beide incidenten betrokken was. De provincie Utrecht gaf uiteindelijk toestemming om de wolf af te schieten.

'Van de dood een sensatie maken'

Animal Rebellion vindt dat de wolf na zijn dood aan de natuur had moeten worden teruggegeven. De actiegroep is vooral boos dat juist Bram wordt opgezet, omdat Naturalis al meerdere opgezette wolven heeft. "Naturalis maakt van de moord op Bram een gezellig familiedagje", zegt woordvoerder Tim. "Ze noemen het educatie. Maar kinderen leren hier dat dieren er zijn om te gebruiken, zelfs na hun dood." De activisten willen dat het museum stopt met de preparatie en Bram niet tentoonstelt.

De actiegroep stelt bovendien dat Bram buiten de toegestane tijden van de vergunning is doodgeschoten. Volgens Animal Rebellion gebeurde dat ruim vijf uur later dan was toegestaan.

Naturalis wil gesprek over wolf op gang brengen

Naturalis ziet het opzetten van Bram juist als een kans om bezoekers meer te leren over de wolf en zijn terugkeer in Nederland. Volgens het museum roept het dier veel verschillende emoties op en kan de bekendheid van Bram helpen om daarover met elkaar in gesprek te gaan. Het prepareren van dieren hoort volgens Naturalis bij zijn wetenschappelijke en educatieve werk. Jaarlijks worden er ongeveer 75 dieren opgezet.