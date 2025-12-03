Wolf gedood op Utrechtse Heuvelrug, mogelijk probleemwolf Bram

Op de Utrechtse Heuvelrug is een wolf gedood door jagers. Dat meldt de provincie Utrecht woensdagmiddag. Een DNA-analyse moet uitwijzen of het gaat om de probleemwolf GW3237m, beter bekend als Bram.

Naar verwachting volgt de uitslag van de DNA-analyse op 12 december. Sinds de zomer geldt er een afschotvergunning voor wolf Bram. De provincie Utrecht heeft de vergunninghouder gevraagd om uitvoering van de vergunning tot die tijd op te schorten.

Bewoners en ondernemers werd gevraagd extra alert te zijn, nadat een kind werd gebeten:

2:09 'Kind gebeten en meegesleurd door wolf in bos bij Austerlitz'

Wolf Bram is berucht door meerdere incidenten, waaronder het bijten en meesleuren van een 6-jarig kind op de Utrechtse Heuvelrug in juli. Ook beet hij afgelopen mei een wandelaarster. Volgens wolvendeskundigen vormde Bram een direct gevaar voor mensen.

Afschieten

De provincie Utrecht wilde het dier afschrikken en leren bij mensen uit de buurt te blijven door hem te paintballen. Daarvoor moest de wolf worden gevangen en voorzien van een zender. De vergunning die daarvoor werd aangevraagd hield geen stand bij de rechter. De provincie kreeg daarna in juli wel groen licht om de wolf te laten afschieten. Dierenorganisaties Animal Rights en de Faunabescherming probeerden dat via de rechter te voorkomen, maar zonder succes.

Deskundigen vonden het onveilig om te recreëren in de bossen en natuurgebieden tussen de A12 en A28. Gemeenten in de regio, natuurorganisaties en de provincie Utrecht adviseerden het gebied te mijden. Tot de uitslag van de DNA-analyse bekend is, blijven deze adviezen van kracht.