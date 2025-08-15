Terug

DNA-test bewijst: wolf Bram beet 6-jarig kind op Utrechtse Heuvelrug

Dieren

Vandaag, 11:21

Probleemwolf GW3237m, beter bekend als Bram, is verantwoordelijk voor het bijten van een 6-jarig kind op de Utrechtse Heuvelrug. Dat blijkt uit een spoedanalyse van DNA door Wageningen University & Research (WUR), meldt de provincie Utrecht. Deskundigen hadden al het sterke vermoeden dat Bram de dader was, en de testresultaten bevestigen dat.

Bram was al berucht in het gebied door eerdere incidenten. Volgens wolvendeskundigen vormt hij een direct gevaar voor mensen. De provincie kreeg vorige maand al groen licht om de wolf te laten afschieten. Dierenorganisaties Animal Rights en de Faunabescherming probeerden dat via de rechter te voorkomen, maar zonder succes.

Waarschuwing blijft van kracht

Zolang Bram nog in het gebied rondloopt, vinden deskundigen het onveilig om te recreëren in de bossen en natuurgebieden tussen de A12 en A28. Gemeenten in de regio, natuurorganisaties en de provincie Utrecht blijven daarom adviseren het gebied te mijden. Bewoners en ondernemers wordt gevraagd extra alert te zijn.

