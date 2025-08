Gemeenten in Utrecht: blijf uit bos- en natuurgebied om wolf Bram

De provincie Utrecht en de gemeenten Woudenberg, Utrechtse Heuvelrug, Zeist en Leusden roepen mensen op om weg te blijven van alle landgoederen, bos- en natuurgebieden op een deel van de Utrechtse Heuvelrug, tussen A12 en A28. De oproep volgt het bijtincident met een vermoedelijke wolf eerder deze week in de buurt van de Pyramide van Austerlitz.

Volgens de Zoogdiervereniging ging het hoogstwaarschijnlijk om de 'probleemwolf' met codenaam GW3237m, die bekendstaat als Bram. Een eerder advies om alert te zijn in de bossen wordt daarom aangescherpt.

"Zolang deze wolf (GW3237m) zich op de Utrechtse Heuvelrug bevindt, is het volgens de experts onveilig om te recreëren in de bos- en natuurterreinen en landgoederen tussen A12 en A28", laten de gemeenten en de provincie weten. Zij noemen het gedrag van de wolf afwijkend en zorgwekkend.

Wolf Bram zou woensdag een 6-jarig kind hebben gebeten en meegesleurd. Voor deze 'probleemwolf' is eerder een afschotvergunning afgegeven. Het dier was eerder betrokken bij incidenten in het gebied.

ANP