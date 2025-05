Utrecht wil probleemwolf Bram afschieten na bijten wandelaar

De provincie Utrecht wil een wolf afschieten die vorige week een wandelaarster beet op het Utrechtse landgoed Den Treek. Het dier zou een direct gevaar voor mensen zijn. Uit DNA-onderzoek blijkt dat het gaat om wolf Bram, die vorig jaar zomer ook al betrokken was bij incidenten op de Utrechtse Heuvelrug.

De uitkomst van een snelle DNA-analyse na het incident op Den Treek is vergeleken met al eerder verzamelde DNA-informatie over wolven. ​Daaruit blijkt dat het gaat om wolf Bram, met de codenaam GW3237m.

"We zien geen andere optie dan hem uit de populatie te nemen", zegt de Utrechtse gedeputeerde Mirjam Sterk van natuur. De wolf beet begin vorige week zonder aanleiding een vrouw op het Utrechtse landgoed Den Treek, aldus Sterk. "Deskundigen zien geen aanleiding waarom hij dat deed. Er waren geen welpen in de buurt, er lag geen prooi. Bij de incidenten vorig jaar was dat anders. Toen waren er wel welpjes."

Kan zo niet langer

Recente beelden waarop te zien is dat een wolf op Den Treek in de buurt van andere mensen komt, worden bestudeerd, meldt Sterk. "Als dezelfde wolf daarbij betrokken blijkt, onderbouwt dat alleen maar de mening van deskundigen die aangeven dat het zo niet langer kan."

De Faunabeheereenheid Utrecht gaat de afschotvergunning aanvragen. Het kan enkele weken duren voordat die wordt afgegeven, meldt de provincie.

Vader van welpen

Vorige zomer wilde de provincie de wolf voorzien van een zender. Zo kon het dier in de gaten worden gehouden en zou er makkelijker kunnen worden ingegrepen. De rechter schorste die aanvraag omdat de wolf geen solitaire wolf bleek, maar vader van een stel welpen. Toen al gaf de provincie aan dat nieuwe feiten mogelijk tot "verdergaande maatregelen" zouden kunnen leiden.

Gedeputeerde Sterk geeft nu aan dat zij de wolf "liever vandaag dan morgen" afgeschoten ziet worden. "Er loopt een wolf die agressief is en zonder aanleiding bij mensen komt. Dan heb je dus een probleemwolf in een gebied waar veel mensen komen." De gedeputeerde denkt dat er nu ook weer wolvenwelpen zijn geboren in het natuurgebied. Door deze 'probleemwolf' te doden, wordt ook voorkomen dat jonge wolven leren om mensen op te zoeken, denkt Sterk.

Als Utrecht toestemming krijgt, wordt het de tweede keer dat een probleemwolf mag worden gedood. De provincie Gelderland kreeg onlangs toestemming om 'hun' probleemwolf dood te schieten. Het beest zou niet alleen een hardloopster hebben gebeten, maar daarna ook andere mensen hebben benaderd. Volgens Gelderland moet deze wolf worden afgeschoten omdat het dier "afwijkend gedrag" vertoont en een gevaar vormt voor mensen.

De Faunabescherming en Animal Rights stappen naar de rechter om te voorkomen dat de provincie Utrecht de wolf mag afschieten

Niet alleen bos in

De beheerder van landgoed Den Treek-Henschoten, gelegen op de overgang van de Utrechtse Heuvelrug naar de Gelderse Vallei, riep vorige week al op het gebied voorlopig te mijden. Een deel van Den Treek werd vorig jaar wekenlang afgesloten voor publiek om incidenten met een wolf te voorkomen.

Om de kans op nieuwe incidenten zo klein mogelijk te houden en ingrijpendere maatregelen als afsluiting van het gebied te voorkomen, wordt bezoekers nu aangeraden niet alleen het bos in te gaan, kinderen in het zicht te houden en op de paden te blijven. Hardlopers, mountainbikers en mensen te paard wordt geadviseerd extra alert te zijn omdat die activiteiten "het jachtinstinct van de wolf kunnen aanwakkeren", is te lezen in een brief aan Provinciale Staten. In het natuurgebied geldt al een aanlijnplicht voor honden.

ANP