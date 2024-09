Hond Bruno (12) bezweken aan aanval wolf: 'Hij had heel veel pijn'

De 12-jarige hond Bruno heeft de aanval door vermoedelijk een wolf van afgelopen weekend niet overleefd. De eigenaars van Bruno laten aan Hart van Nederland weten dat hij is overleden, nog voor ze hem moesten laten inslapen.

Geertje de Mos zag afgelopen zaterdag hoe haar 12-jarige hond Bruno, een kruising tussen een teckel en een jackrussellterriër, werd gegrepen door waarschijnlijk een wolf in het losloopgebied in het bos aan de Leuvenumseweg bij Harderwijk. Het dier nam Bruno in zijn bek en rende weg, terwijl Geertje in paniek begon te schreeuwen. Bruno kwam kort daarna bebloed terug; hij had ernstige verwondingen opgelopen.

Maandag leek het nog goed te gaan met het slachtoffer, maar later zag het er een stuk minder rooskleurig uit. "We gaan hem nu waarschijnlijk in laten slapen. De kliniek ziet geen kansen meer voor hem, en hij heeft heel veel pijn", liet de familie weten aan Hart van Nederland. Uiteindelijk is hij dus toch uit zichzelf overleden.

Crowdfunding

Dafne en Geertje, de eigenaren van Bruno, hebben een melding gedaan bij Bij12, de organisatie die zich bezighoudt met wolvenschade, maar de kans dat de kosten vergoed worden is klein, omdat de huidige regelgeving alleen geldt voor veedieren.

DNA-onderzoek moet uitwijzen of het daadwerkelijk om een wolf ging. Op sociale media circuleert een video van het dier. De Zoogdiervereniging zegt aan de hand van die beelden te weten dat het om een wolf gaat.