Hondje Bruno (12) vecht voor zijn leven na vermoedelijke wolvenaanval

In Harderwijk heeft een vermoedelijke wolvenaanval diepe sporen achtergelaten. Geertje de Mos zag afgelopen zaterdag hoe haar 12-jarige hond Bruno, een kruising tussen een teckel en een jackrussellterriër, werd gegrepen door waarschijnlijk een wolf in het losloopgebied in het bos aan de Leuvenumseweg.

Het dier nam Bruno rond 11.30 uur in zijn bek en rende weg, terwijl Geertje in paniek begon te schreeuwen. Bruno kwam kort daarna bebloed terug; hij had ernstige verwondingen opgelopen. "Zelfs toen ik Bruno in mijn armen had, kwam de wolf nog teruggelopen", vertelt Geertje aan Hart van Nederland. "Bruno is fit en gezond. Hij loopt elke dag een uur in het bos, maar dat gaan we nu niet meer doen", vertelt Geertje.

DNA-onderzoek moet uitwijzen of het daadwerkelijk om een wolf ging. Op sociale media circuleert een video van het dier. De Zoogdiervereniging zegt aan de hand van die beelden te weten dat het om een wolf gaat.

'Roofdierengedrag'

De dierenarts, Paul van Aalst, bevestigt dat Bruno zware verwondingen heeft, waaronder gaatjes in zijn hals en nek, een klaplong en een inwendige bloeding. Volgens hem gaat het "absoluut" om een aanval van een wolf. "Dit is typisch roofdiergedrag," zegt hij. "Als het een hond was geweest, zou hij een andere plek hebben gekozen zoals een pootje en één keer hard hebben doorgebeten."

Van Aalst vreest dat het vaker mis zou kunnen gaan, met alle gevolgen van dien. "De kracht waarmee een wolf kan bijten, is hard. Het wordt lastig om honden te redden als ze zo erg worden toegetakeld."

Intensive care

Bruno is inmiddels overgebracht naar de intensive care van de spoedkliniek in Utrecht, waar hij zaterdagavond werd geopereerd. Het is nog onzeker of hij de aanval zal overleven. Geertje hoopt dat er maatregelen worden genomen om verdere aanvallen te voorkomen.