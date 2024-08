Ouders in Utrecht bezorgd om wolf: advies om kinderen samen te laten fietsen

Ouders die op de Utrechtse Heuvelrug wonen, krijgen van de provincie Utrecht het advies om hun kinderen in groepjes door het bos te laten fietsen na incidenten met een wolf eerder deze zomer. Dit geldt ook voor kinderen die naar de buitenschoolse opvang fietsen.

De provincie heeft samen met de gemeenten signalen ontvangen van bezorgde ouders over de veiligheid. "Het advies is om, als dat mogelijk is, een route buiten het bosgebied te kiezen. Dit zal echter niet altijd haalbaar zijn," aldus de provincie en de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Onder begeleiding van volwassene

"Wolvendeskundigen geven aan dat wolven van nature niet snel groepen mensen zullen benaderen. Het advies is daarom om in groepjes van en naar school te fietsen. Voor kinderen onder de 10 jaar wordt geadviseerd hen onder begeleiding van een volwassene naar school te laten gaan."

Daarnaast vraagt de provincie om een melding te doen bij het Wolvenmeldpunt van BIJ12 als iemand een wolf heeft gezien.

