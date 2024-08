Staatssecretaris 'druk bezig' met nationaal wolvenplan na incidenten

Staatssecretaris Jean Rummenie (Natuur) is "ontzettend geschrokken" van het incident eerder deze zomer waarbij een meisje in Leusden is gebeten door een wolf. Sindsdien werkt hij "met de allerhoogste urgentie" aan een nationaal wolvenplan. Daar hoort bij dat een team hekken moet neerzetten om schapen en ander vee te beschermen tegen wolven.

Voor dat laatste ziet Rummenie een goed voorbeeld in België, dat daar "heel succesvol" in is. Hij vindt het ook interessant dat in Duitsland vrijwilligers van natuurorganisaties helpen om hekken te plaatsen rond bijvoorbeeld schapenkuddes.

Beschermde status

De staatssecretaris loopt ertegenaan dat de wolf in Europa een beschermde status heeft. In Brussel wil hij met gelijkgezinde lidstaten pleiten voor een verlaging van deze status. "Dat is de enige exit en dan is er ook meer mogelijk", zegt Rummenie.

Daarnaast is de bewindsman op zoek naar een manier om in te grijpen als een specifieke wolf niet meer mensenschuw is en daardoor problemen veroorzaakt. Hij probeert een definitie te vinden voor een probleemwolf "die ook juridisch standhoudt". Tegen deze wolven moet het dan mogelijk worden om zwaardere middelen in te zetten, zoals het afschieten ervan.

ANP