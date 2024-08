Pony vermoedelijk door wolf doodgebeten, inwoners ongerust

De angst zit er goed in bij inwoners van het Drentse dorp Eesergroen. Maandagmiddag werd een pony dood en opengescheurd in de wei gevonden. Vermoedelijk het werk van een wolf en dat zit buurt totaal niet lekker. "Mensen hier zijn echt bang".

Volgens Linda Visbeen, inwoner van Eesergroen en ponyhouder, moet er echt wat gebeuren. "Ik vind dit zo verschrikkelijk wat er gebeurt. Er worden elke week zoveel dieren gedood. Ik ben een echte dierenliefhebber en ik vind de wolf prachtig, maar hij hoort niet thuis in zo'n klein land als Nederland", zegt Linda tegen Hart van Nederland.

Naar gevoel

De angst zit er bij veel buurtbewoners goed in. "Ik woon in het bos en durf niet eens het bos in. Ook sterrenkijken 's avonds doe ik niet meer. Je bent toch bang." Voor haar buurman geldt hetzelfde. "Dat is een hele stoere vent, maar ook hij is bang. Ik loop hier echt rond met een heel naar gevoel in mijn buik", vertelt ze.

Paarden ophokken

Zelf heeft Linda Amerikaanse minipaarden. Het is haar grootste angst dat deze op een dag in de klauwen van de wolf belanden en ze doet er dan ook alles aan om ze veilig te houden. "De paarden hokken we 's avonds op. We hebben er grote bouwhekken voor, maar ik heb al filmpjes gezien dat de wolven hier zo overheen springen."

Door middel van een groepsapp houden de bewoners elkaar op de hoogte van gevaar. Als er een wolf wordt gezien, wordt dit direct gemeld zodat schapenhouders en ponyeigenaren hun dieren naar binnen kunnen brengen.

"Wij willen dat er iets gebeurt. De wolf hoort hier niet thuis in Nederland. Ze horen thuis in grote natuurgebieden in Duitsland, maar die hebben we hier niet. Hoe ver moet het nog gaan?", aldus Linda.

DNA-onderzoek

Ook al twijfelen de inwoners van Eeserveen er geen moment over, moet DNA-onderzoek uitwijzen of de pony daadwerkelijk is aangevallen door een wolf.