Crowdfunding gestart om hond Bruno (12) te redden na aanval door wolf

De eigenaren van de 12-jarige hond Bruno hebben een crowdfundingsactie gestart na een heftige wolvenaanval in het Strokelbos, een losloopgebied in Harderwijk. Bruno werd afgelopen zaterdag aangevallen door een wolf en liep ernstige verwondingen op aan zijn hals en buik.

Bruno hield zware verwondingen over aan de aanval, waaronder gaatjes in zijn hals en nek, een klaplong en een inwendige bloeding. Dankzij een lange operatie in het universitaire dierenziekenhuis in Utrecht is er hoop op herstel, maar de kosten voor de behandeling zijn inmiddels opgelopen tot ongeveer 10.000 euro. “Hij is een erg actieve en vrolijke hond. We moesten hem wel de kans geven", schrijven de eigenaren in hun oproep.

Crowdfunding

Dafne en Geertje, de eigenaren van Bruno, hebben een melding gedaan bij Bij12, de organisatie die zich bezighoudt met wolvenschade, maar de kans dat de kosten vergoed worden is klein, omdat de huidige regelgeving alleen geldt voor veedieren. Om de hoge dierenartskosten te kunnen betalen, vragen ze nu om hulp via crowdfunding.

“De wonden in zijn nek lijken minder erg dan eerst gedacht, de luchtpijp is niet te ernstig beschadigd. Helaas is er wel een orgaan geraakt en het is de vraag of Bruno dit zal overleven", laten de eigenaren weten. Ze hopen dat mensen willen bijdragen aan de medische kosten zodat Bruno de zorg kan krijgen die hij nodig heeft.

DNA-onderzoek

DNA-onderzoek moet uitwijzen of het daadwerkelijk om een wolf ging. Op sociale media circuleert een video van het dier. De Zoogdiervereniging zegt aan de hand van die beelden te weten dat het om een wolf gaat.