Landgoed bij Leusden weer open na wolvenincidenten

Het landgoed bij Leusden dat sinds juli deels gesloten is na een incident met een wolf, is weer open. Landgoed Den Treek zou in eerste instantie op 15 augustus weer openen, maar de burgemeester van Leusden besloot het verbod op het betreden van het gebied via een noodbevel te verlengen tot en met 1 september.

De provincie en de gemeente Leusden gaven het noodbevel na twee incidenten met wolven, die waarschijnlijk hun welpen wilden beschermen. Eerst werd een hondje gebeten en meegenomen, later werd een meisje gebeten. Ze liep daarbij lichte verwondingen op. De welpen zijn nu ongeveer vier maanden oud en dus wat zelfstandiger. Deskundigen verwachten dat het wolvenpaar zich dan minder beschermend zal gedragen.

Compensatie

Het landgoed, dat voor de afsluiting en de handhaving moest zorgen, wil dat de kosten hiervan gecompenseerd worden. Ook ondernemers in het afgesloten gebied verlangen compensatie voor misgelopen inkomsten. "Het gaat om serieus geld. En de rekening moet betaald worden door de gemeente", zegt de beheerder van Den Treek, die een juridische procedure aanspant om dat indien nodig af te dwingen.

ANP/Hart van Nederland