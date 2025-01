Buren waarschuwen Diny net op tijd voor wolf in schuur: 'Doodgeschrokken'

Na een bewogen dag is de rust weer teruggekeerd in het Gelderse Hengelo. De wolf die daar in de tuin van Diny Rondeel werd aangetroffen is verdoofd en weggehaald. Buurtbewoners zijn wel nog een beetje onder de indruk van de situatie maar blij dat er niks ernstigs gebeurd is.

"Het was spannend maar wel leuk", zegt een vrouw die staat te kijken hoe het verdoofde dier afgevoerd wordt. "Dit maak je nooit mee." Een man die ook een blik is komen werpen begrijpt de ophef niet helemaal. "Ik snap niet dat ze er zo'n heisa van maken. Ze hadden beter de mond kunnen houden en hem stiekem op kunnen ruimen. Dan had er niks aan de hand geweest."

Dat het om een beschermde diersoort gaat, maakt hem niks uit. "Hij hoort niet in Nederland thuis. Wanneer zo'n beest in een woonwijk komt: meteen opruimen."

Geschrokken

Het wilde dier werd maandagochtend om 10.00 uur ontdekt in de tuin van Diny toen het onder een afdakje bij een schuur lag te rusten. Toegesnelde hulpdiensten hebben direct de tuin afgezet iedereen op veilige afstand zouden blijven. Al met al veel spannende momenten voor de bewoonster.

Diny wilde namelijk net haar rijbewijs af gaan halen bij het gemeentehuis en daar op de fiets naartoe gaan. En haar fiets stond uiteraard in het bewuste schuurtje. "Ik zou me dood zijn geschrokken. Dan had ik de fiets gepakt... en dan?", zegt ze zonder ook maar iets aan twijfel over te laten. Gelukkig kreeg ze op tijd een waarschuwing van haar buren en bleef ze veilig binnen. "Je schrikt wel natuurlijk."

De wolf is onderzocht door een dierenarts en in een bosrijke omgeving weer uitgezet, op grote afstand van Hengelo.