'Kind gebeten en meegesleurd door wolf in Utrechts bos'

Opnieuw heeft in de Utrechtse bossen een bijtincident plaatsgevonden waarbij mogelijk een wolf betrokken is. Een woordvoerder van de provincie bevestigt een bericht hierover van RTV Utrecht. De provincie wil het afgenomen DNA met spoed laten analyseren, om snel te weten of het inderdaad om een wolf gaat.

"We hebben een melding gehad van een bijtincident met mogelijk een wolf in de bossen bij Austerlitz", aldus de woordvoerder. De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) onderzoekt de sporen en de politie neemt verklaringen op van getuigen.

Hoe gevaarlijk is de wolf eigenlijk? Wij zochten het uit:

1:56 Hart van Nederland legt uit: hoe gevaarlijk is de wolf?

Volgens de beheerders van landgoed Den Treek, nabij Austerlitz, werd een kind woensdagochtend tijdens het spelen gebeten door een wolf en het bos ingesleurd. Aanwezige volwassenen zouden het dier verjaagd hebben door het te slaan met een stok. Het landgoed vermoedt dat het om dezelfde 'probleemwolf' gaat die Utrecht wil afschieten. De beheerders roepen bezoekers "met klem" op het gebied niet met kinderen of honden te bezoeken, zolang de wolf in kwestie nog in leven is.

In been gebeten

In mei werd op landgoed Den Treek, nabij Austerlitz, een wandelaarster tot twee keer toe in haar been gebeten door een wolf. De provincie besloot dat de betreffende wolf afgeschoten moet worden omdat het dier een gevaar voor mensen zou zijn.

Deze wolf was vorig jaar ook al betrokken bij incidenten op de Utrechtse Heuvelrug. Zo liep de wolf bij Austerlitz een meisje omver, die daarbij verwondingen aan haar rug opliep. DNA-onderzoek wees uit dat het ook ging om de wolf die bekend is onder de naam Bram. De Faunabescherming en Animal Rights vroegen de rechter de vergunning te schorsen, maar dat verzoek werd vorige week afgewezen.

Bram

Wolf Bram is vooralsnog niet gedood, aldus de provincie. "Het moet heel zorgvuldig gebeuren." De wolf heeft net als vorig jaar welpen en vertoont volgens de dierenorganisaties beschermend gedrag. Ze vinden dat het dier, dat een beschermde status heeft, daarom niet afgeschoten mag worden.

De provincie Utrecht heeft eerder dit jaar al adviezen opgesteld voor bezoekers van de Utrechtse Heuvelrug. Zo wordt aangeraden om honden kort aangelijnd te houden, kinderen tot 10 jaar niet alleen het bos in te laten gaan en altijd op de paden te blijven.

ANP