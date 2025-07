Wolf Bram die vrouw op landgoed Den Treek beet mag afgeschoten worden

Wolf Bram die dit voorjaar een wandelaarster beet op landgoed Den Treek, mag afgeschoten worden. De provincie Utrecht gaat daar een vergunning voor afgeven. Gedeputeerde Staten hebben dat bekendgemaakt. "Met de wolf is gebeurd waar we bang voor waren", stelt Mirjam Sterk, gedeputeerde natuur en landbouw.

De wolf was de afgelopen jaren bij meerdere incidenten met mensen betrokken. In mei kwam hij onverwacht tevoorschijn uit de bosjes en beet zonder dat daar aanleiding voor was een wandelaarster, aldus Sterk. "Volgens wolvendeskundigen is hiermee duidelijk dat deze wolf een direct gevaar vormt voor mensen. Daarom adviseren zij de wolf te doden."

In onderstaande video leggen we uit wat je moet doen als je een wolf tegenkomt:

1:56 Hart van Nederland legt uit: hoe gevaarlijk is de wolf?

DNA-onderzoek wees al uit dat het om dezelfde wolf gaat die ook vorige zomer betrokken was bij incidenten op de Utrechtse Heuvelrug. Een wolf kwam toen meerdere keren dicht bij mensen en honden. De provincie Utrecht wilde het dier afschrikken en leren bij mensen uit de buurt te blijven door hem te paintballen. Daarvoor moest de wolf worden gevangen en voorzien van een zender. De vergunning die daarvoor werd aangevraagd hield geen stand bij de rechter.

Een wolf, niet probleemwolf Bram

Kans op incidenten

De vergunning om wolf GW3237m te doden is aangevraagd door de Faunabeheereenheid Utrecht. De vergunning is vanaf vrijdag 11 juli in te zien en treedt na vier dagen in werking, meldt de provincie.

Eerdere adviezen aan bezoekers van de Utrechtse Heuvelrug gelden nog. Bezoekers wordt aangeraden niet alleen het bos in te gaan, op de paden te blijven en kinderen in het oog te houden. Dat is om de kans op nieuwe incidenten zo klein mogelijk te houden en te voorkomen dat het gebied moet worden afgesloten. In het gebied is al tijdelijk een aanlijnplicht voor honden van kracht.

ANP