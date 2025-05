Tijdelijke aanlijnplicht om wolf in Utrechtse bossen wordt goed nageleefd

De aanlijnplicht voor honden in de bossen rond de Leusderheide in Utrecht lijkt door de meeste bezoekers te worden nageleefd, dat zeggen handhavers. De maatregel werd in maart ingesteld om incidenten met de wolf te voorkomen. De afgelopen tijd werd bij overtreding eerst een waarschuwing gegeven, sinds deze week kan direct proces-verbaal worden opgemaakt.

Over de meest extreme maatregel tegen de wolf werd de coalitie het recentelijk al eens, zoals te zien is in bovenstaande video. Toch verschilt het beleid voor de omgang met de wolf vooralsnog per provincie.

"De bezoekers van de bosgebieden in Zeist en Austerlitz lijken in meerderheid aan de tijdelijke aanlijnplicht gewend", zegt de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD). "Onze buitengewoon opsporingsambtenaren melden dat zij op de hoogte zijn en hun honden over het algemeen aanlijnen."

Volgens de RUD zijn er niet opvallend veel processen-verbaal uitgeschreven. "We zien geen grote verschillen met de periode waarin mensen met loslopende honden de eerste keer alleen werden gewaarschuwd." Om hoeveel overtredingen het precies gaat, kon een woordvoerster niet meteen zeggen. De boete kan 120 euro bedragen.

Leefgebied van wolven

De Leusderheide is de kern van het leefgebied van wolven op de Utrechtse Heuvelrug. Op landgoed Den Treek en in grote delen van het gebied daaromheen geldt het hele jaar al een aanlijnplicht. Die maatregel is uitgebreid naar de bossen van Zeist en Austerlitz, omdat daar tussen half maart en half september mogelijk welpen zitten. De maatregel is tot 15 september van kracht.

In de Utrechtse politiek zorgt de aanlijnplicht voor discussie. De Utrechtse Provinciale Staten namen onlangs een motie aan die de provincie oproept met grondeigenaren, de gemeente Zeist en andere betrokkenen te bespreken of de aanlijnplicht kan worden omgezet in een dringend aanlijnadvies. Hondenbezitters riepen het provinciebestuur eerder ook op het besluit te heroverwegen.

