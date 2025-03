Mannetjeswolf doodgereden op weg in Utrecht

Op de Zeisterweg (N224) is woensdagavond een wolf doodgereden. Dat bevestigt BIJ12, de organisatie die voor de provincies wolvenzaken regelt, aan Hart van Nederland. Om welke wolf het precies gaat, wordt nog onderzocht.

BIJ12 kreeg rond 19.30 uur een melding van een dode wolf op de provinciale weg. Het dier, een volwassen mannetje, was aangereden door een voertuig. Informatie over de bestuurder van het voertuig heeft de woordvoerder niet.

Welke wolf?

De wolf is meegenomen voor DNA-onderzoek. "Pas na het onderzoek, dat waarschijnlijk half augustus wordt afgerond, wordt duidelijk om welke wolf het precies gaat. Of het een wolf was die in een roedel zat of een zwervende wolf, is niet bekend. Er zijn wel roedels in het gebied."

Rik Nieuwerf van Stichting Valwild Utrecht laat aan Hart van Nederland weten dat het waarschijnlijk om een onbekende wolf gaat. De vrijwilligersorganisatie heeft het dier van de weg gehaald.

Vorige zomer zorgde een wolf op landgoed Den Treek in Utrecht voor opschudding. Het dier greep een aangelijnde hond en twee weken later liep een meisje verwondingen op door een beet. De wolf van woensdagavond zou dus waarschijnlijk niet deze 'probleemwolf' zijn.

Aanlijnplicht

Sinds half maart geldt een strengere aanlijnplicht voor honden op de Utrechtse Heuvelrug, in alle bosgebieden die grenzen aan de Leusderheide. Volgens deskundigen helpt deze maatregel om confrontaties tussen wolven, honden en mensen te voorkomen. De verplichting blijft in elk geval van kracht tot 15 september, maar niet alle hondenbezitters zijn het daar mee eens, zoals je ziet op onderstaande video:

Op landgoed Den Treek en omliggende gebieden gold al een aanlijnplicht. Nu wordt deze uitgebreid naar de bosgebieden van Zeist en Austerlitz, omdat daar tussen half maart en half september mogelijk wolvenwelpen aanwezig zijn.