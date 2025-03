Strengere aanlijnplicht voor honden op Utrechtse Heuvelrug na incidenten met wolven

Na meerdere incidenten met wolven wordt de aanlijnplicht voor honden op de Utrechtse Heuvelrug verder uitgebreid. Vanaf 15 maart moeten honden in alle bosgebieden die grenzen aan de Leusderheide aan de lijn. Dit is besloten door Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap, de provincie Utrecht, de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht en de gemeente Zeist, op basis van unaniem advies van wolvenexperts.

De maatregel, die jaarlijks terugkeert, blijft van kracht tot 15 september. Volgens de deskundigen helpt de aanlijnplicht om confrontaties tussen wolven, honden en mensen te voorkomen.

Op bovenstaande video zie je hoe een jonge wolf oog in oog staat met een hond bij de Utrechtse Heuvelrug.

Uitbreiding van de aanlijnplicht

De Leusderheide vormt het kerngebied van de wolvenpopulatie op de Utrechtse Heuvelrug. Op landgoed Den Treek en omliggende gebieden gold al een aanlijnplicht. Nu wordt deze uitgebreid naar de bosgebieden van Zeist en Austerlitz, omdat daar tussen half maart en half september mogelijk welpen aanwezig zijn. De Leusderheide zelf is een militair oefenterrein en niet toegankelijk voor publiek.

Honden mogen alleen aangelijnd worden uitgelaten met een lijn van maximaal tien meter. Dit geeft hen voldoende bewegingsvrijheid, terwijl ze toch dicht bij hun eigenaar blijven. Wolvenexperts stellen dat een wolf een aangelijnde hond samen met de eigenaar als één geheel ziet, waardoor de kans op een confrontatie aanzienlijk kleiner wordt.

Tijdelijke waarschuwingen

Gedeputeerde Mirjam Sterk (natuur en landbouw) erkent dat de aanlijnplicht voor sommige hondenbezitters als een ingrijpende maatregel kan voelen. "Toch hebben we met elkaar besloten deze stap te zetten, omdat het de veiligheid in het bos vergroot", zegt ze. "Het zal even wennen zijn en niet iedereen zal direct op de hoogte zijn van de nieuwe regels. Daarom wordt er de komende zes weken alleen gewaarschuwd en nog niet direct beboet als honden toch loslopen."

Ook buiten de aanlijngebieden adviseert de provincie hondenbezitters om hun huisdier aan de lijn te houden. Dit moet zowel incidenten met wolven als verstoring van dieren in het broedseizoen helpen voorkomen.

Vorig jaar zomer werd landgoed Den Treek wekenlang deels afgesloten nadat een wolf een hond had meegenomen en later een meisje had gebeten. Ook zocht een wolf meerdere keren contact met loslopende honden.

Hart van Nederland/ANP