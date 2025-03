Hondenbezitters hebben 'geen boodschap' aan strengere aanlijnplicht Utrechtse Heuvelrug

Vanaf zaterdag geldt een strengere aanlijnplicht voor honden op de Utrechtse Heuvelrug, in alle bosgebieden die grenzen aan de Leusderheide. Volgens deskundigen helpt deze maatregel om confrontaties tussen wolven, honden en mensen te voorkomen. De verplichting blijft in elk geval van kracht tot 15 september, maar veel hondenbezitters zijn het er niet mee eens. "Ik vind het zo waardeloos."

Op landgoed Den Treek en omliggende gebieden gold al een aanlijnplicht. Nu wordt deze uitgebreid naar de bosgebieden van Zeist en Austerlitz, omdat daar tussen half maart en half september mogelijk wolvenwelpen aanwezig zijn. Maar hondenbezitters zien dat niet zitten. "Omdat ze niks kunnen doen tegen de wolf, moeten wij als hondenbezitters lijden," zegt een man tegen Hart van Nederland. "Het is flauwekul."

Horrorverhalen

Een andere hondenbezitter noemt de maatregel "jammer". "Je komt hierheen om je hond los te laten lopen en lekker te laten spelen met andere honden, en dat kan nu minder. Gelukkig heb ik een lange lijn." Toch is er ook begrip voor de situatie. "Het is goed dat ze het aankondigen en dat de bordjes er staan. Ik denk dat het verstandig is om ernaar te luisteren," zegt een andere hondenbezitter tegen Hart van Nederland. "Je kent de horrorverhalen, dus dat wil je natuurlijk voorkomen."

Wolvenexperts stellen dat een wolf een aangelijnde hond samen met de eigenaar als één geheel ziet, waardoor de kans op een confrontatie aanzienlijk kleiner wordt. Ook buiten de verplichte aanlijngebieden adviseert de provincie hondenbezitters om hun huisdier aan de lijn te houden, om zowel incidenten met wolven als verstoring van dieren in het broedseizoen te voorkomen.