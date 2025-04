Aanrijding met wolf zorgt voor afsluiting A28 bij Vries

De A28 van Groningen naar Zwolle bij Vries de Vries was dicht vanwege een aanrijding met een wolf. Dat meldt de ANWB. Verkeer kon omrijden via Hoogezand en Veendam over de A7 en de N33.

Het is niet bekend welke verwondingen de wolf precies heeft, maar op beelden is te zien dat het dier mank liep en vervolgens weer op de weg ging liggen.

De wolf is van de weg gehaald en de A28 werd rond 13.00 uur weer vrijgegeven.

ANP