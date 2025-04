'Hardloopster twee keer in been gebeten door wolf op Veluwe'

Een hardloopster in het Nationale Park de Hoge Veluwe is zondagmiddag twee keer in haar been gebeten door, vermoedelijk, een wolf. De vrouw is naar het ziekenhuis overgebracht.

Het slachtoffer liep over de gebaande paden door het park toen ze werd aangevallen. Het dier is vervolgens door omstanders verjaagd. De hardloopster is in het ziekenhuis behandeld aan haar verwondingen.

Volgens de provincie gaat het waarschijnlijk om een aanval van het roofdier, dat de afgelopen jaren regelmatig onderwerp is van het publieke debat. Er is DNA afgenomen om zeker te weten te komen of om een wolf gaat. De uitslagen van dat onderzoek zijn nog niet binnen.

De provincie overlegt met de gemeente Ede en met het Nationale Park de Hoge Veluwe. Er worden voorbereidingen getroffen, voor het geval de wolf in kwestie vaker gevaarlijk gedrag gaat vertonen.