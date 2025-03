Wolvenaanvallen op huisdieren nemen toe, Friesland wil ingrijpen

De roep om actie klinkt steeds luider in Friesland. Provincie en gemeenten willen meer grip op de opmars van de wolf, nu het aantal aanvallen op schapen en ander vee blijft stijgen. Staatssecretaris Jean Rummenie (Landbouw, Natuur) is gevraagd om extra mogelijkheden voor het beheer van de roofdieren.

Volgens de provincie zijn er dit jaar al 69 meldingen binnengekomen van aanvallen op landbouwhuisdieren. Gedeputeerde Matthijs de Vries zegt daarover: "Dat maakt dat er een constante vrees onder dierhouders is. Maar ook onder inwoners. De wolf wordt steeds vaker in bewoond gebied gezien, waardoor het gevoel van onveiligheid toeneemt".

Bewoners van het Friese dorp Nieuwehorne worden dagelijks geconfronteerd met gedode of gewonde schapen. De angst voor de wolf neemt toe:

2:33 Fries dorp in angst voor wolf: 'Ik ben geen schijterd maar heb wel ijzeren poepschep'

Schade

Op dit moment wordt geprobeerd schade te beperken via subsidies voor wolfwerende hekken, voorlichting en een wolvenconsulent. Maar dat is volgens De Vries niet genoeg. Friesland en de betrokken gemeenten willen meer mogelijkheden om echt in te kunnen grijpen.

Daarnaast vragen ze het Rijk om opnieuw te kijken naar de omvang van de totale wolvenpopulatie in Centraal-Europa. Omdat de Nederlandse wolven daar deel van uitmaken, vinden de Friese bestuurders dat er sprake is van een 'gunstige staat van instandhouding'. En dus ruimte voor strengere maatregelen.

Komende donderdag bespreken de provincies samen een nieuw wolvenplan tijdens het Interprovinciaal Overleg (IPO).

ANP