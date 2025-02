Nederland raakt vol met wolven, denken deskundigen: 'Groei vlakt af'

Nederland lijkt inmiddels een beetje vol te raken, voor de wolf. Inmiddels lopen er zoveel roedels rond dat de voor hen geschikte natuurgebieden helemaal vol zitten. Volgens de Zoogdiervereniging is het nu afwachten waar de de wolf naartoe gaat. Misschien emigreert-ie wel.

Dat het aantal wolvenroedels in Nederland gelijk lijkt te blijven, komt vooral omdat geschikte natuurgebieden zoals de Veluwe zeer populair zijn bij wolven. Dat zegt wolvenkenner Maurice La Haye van de Zoogdiervereniging: "De wolf moet nu op zoek naar gebieden die minder scoren, die meer versnipperd zijn en waar minder wild is," meldt La Haye.

Topgebieden vol

Donderdagochtend publiceerde BIJ12, de organisatie die voor de provincies wolvenzaken regelt, een rapportage over de wolf. Daaruit komt naar voren dat de groei van wolvenroedels in Nederland lijkt af te vlakken. Er zijn elf roedels bekend bij de organisatie. Die lopen onder meer rond op de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug en in Drenthe en Friesland.

Dat is een flinke stijging, want in 2019 was er nog maar een roedel in Nederland, in 2022 waren dat er vier en in 2023 was het aantal roedels gestegen naar negen. Nu zijn het er elf. Volgens BIJ12 is het opvallend dat de groei afvlakt.

Volgens La Haye heeft Nederland naast de Veluwe weinig grote, aaneengesloten natuurgebieden waar de wolf kan gedijen en voldoende kan jagen. "De echte topgebieden zitten vol. Dat is waarom die groei eruit is", stelt de wolvenexpert. Daarom komt de wolf volgens La Haye nu in gebieden terecht die minder ideaal zijn. "Kijk bijvoorbeeld naar Drenthe en Friesland, waar je bij die natuurgebieden meer zaken als landbouw en wegen hebt."

Exodus

Op basis van studies naar de wolf zou er volgens La Haye toch genoeg ruimte in Nederland over moeten zijn voor nieuwe wolvenroedels, maar of deze er nog komen moet worden afgewacht. Volgens de deskundige zou het logisch zijn dat de wolf naar de grensgebieden met Duitsland en België trekt, waar hij vervolgens een groter territorium kan krijgen dat deels ook in Nederland ligt. "Er zijn wel plekken te bedenken waar ruimte voor de wolf zou kunnen zijn. Hij zal het de komende jaren moeten laten zien."

Meerdere wolven hebben volgens BIJ12 de oversteek al gemaakt. Zo is van de eerste roedel op de Veluwe bekend dat er drie van de in totaal 32 welpen richting Duitsland en België zijn uitgezworven. Zes andere wolven hebben binnen Nederland een eigen territorium gevonden.

