Fries dorp in angst voor de wolf: 'Hij loopt hier in de speeltuin'

Het is niet de vraag 'of' maar 'waar' de wolf dit keer heeft toegeslagen. Bewoners van het Friese dorp Nieuwehorne worden dagelijks geconfronteerd met gedode of gewonde schapen. Ook afgelopen weekend was het raak. Zo'n 50 schapen werden gedood of moesten worden geëuthanaseerd. Voor bewoners is het een angstige tijd.

De angst heeft ertoe geleid dat kinderen niet meer in de speeltuin in het dorp mogen spelen. "Het is wachten tot de eerste kinderen worden gepakt", zegt bewoner Joop. Hij is beheerder van een WhatsAppgroep waarin bewoners, ook van omliggende dorpen, elkaar appen als ze de wolf hebben gezien. "Deze wolven zijn niet meer schuw. Ze komen in het dorp, in het speeltuintje. Wij voelen ons enorm machteloos en worden in onze levenszekerheid bedreigd."

Ook bij het uitlaten van de honden worden maatregelen getroffen. "Ik heb echt angst om met mijn honden rond te lopen", zegt inwoonster Ria. "Tegenwoordig loop ik niet meer door het bos en verder heb ik nu altijd een ijzeren poepschep en deo bij me. Ik ben geen schijterd maar ik vind het wel nodig. Mijn man heeft vorige week nog drie of vier wolven gezien. Ik vind de wolf prachtig, maar niet in Nederland. Ons land is te klein om deze dieren hier te laten wonen."

Hekken

Het totale aantal gedode schapen in de hele provincie Friesland sinds 1 januari is inmiddels de 100 gepasseerd. Gedeputeerde Matthijs de Vries zou graag vergaande maatregelen nemen, maar is gebonden aan de Europese wetgeving. Hij doet wel een beroep op schapenhouders om gebruik te maken van subsidieregelingen om wolvenwerende hekken aan te schaffen.

Burgemeester Avine Fokkens is begaan met de bewoners van Nieuwehorne. "Friesland is te klein voor de wolf." Ook zij zit met de handen in het haar vanwege de Europese regels.