Hondenbaasje Hetty beschermt haar poedel met anti-wolvenvest tegen de wolf

De angst voor de wolf heerst ook onder hondenbaasjes. En niet alleen als ze het bos intrekken met hun trouwe viervoeter, wolven worden steeds vaker in woonwijken gesignaleerd. Hetty de Graaf uit Epe heeft een oplossing gevonden: een spijkervest om de hond aan te trekken.

Hetty's fotogenieke poedel Frits gaat niet meer naar buiten zonder. Hij draagt een felgekleurd vest met metalen stekels op de rug en rond de hals. "Voor de hond voelt het gewoon als een jasje, maar het biedt goede bescherming", zegt De Graaf tegen Hart van Nederland. "Als je eroverheen wrijft, doet het geen zeer, maar op het moment dat er kracht bij komt kijken wel. Perfect tegen het bijten van de wolf."

Veel vraag

Vorig jaar overleed hondje Bruno na een aanval door een wolf. Toen de hond van Hetty's dochter eind vorig jaar na een aanval door een andere hond maar liefst twaalf hechtingen nodig had in haar rug, is de hondenliefhebster op zoek gegaan naar bescherming voor haar dieren.

In Amerika vond ze de coyote vests en ze bestelde direct meer dan honderd stuks. "Ik bedacht me dat er ongetwijfeld meer vraag naar zou zijn, omdat de overlast van wolven toeneemt. Inmiddels verkoop ik ze goed via mijn website."

Maar bieden de jasjes ook daadwerkelijk bescherming, of is het vooral bedoeld om de gemoedstoestand van het baasje te kalmeren? Wolvenexpert Leo Linnartz is overwegend kritisch op de werking van de vestjes. Hij betwijfelt of ze goede bescherming bieden tegen 'onze' wolven. Ze zijn immers gemaakt om coyotes – de Amerikaanse prairiewolf, te weren. "Coyotes zijn veel kleiner dan de wolven die we hier zien. Bovendien heeft het dier een stuk minder bijtkracht", zegt hij tegen Hart van Nederland.

Egels en stekelvarkens

Wolvengedragswetenschapper Diederik van Liere vindt de beschermende spijkerjas "niet eens zo'n gek idee", zegt hij tegen Hart van Nederland. "Niet alleen geeft het de eigenaren een veilig gevoel, maar zonder jasje is de kans op overlijden na een wolvenaanval nu eenmaal groter dan wanneer het dier er wel een draagt. Het is niet voor niets dat egels en stekelvarkentjes zich op dezelfde manier beschermen tegen gevaar", lacht hij.