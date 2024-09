Familie geschokt nadat wolf hun pony Zwartje aan stukken scheurt: 'Bang dat hij me op gaat eten'

In Wekerom in de Gelderse gemeente Ede heerst grote onrust nadat een wolf op klaarlichte dag een pony heeft doodgebeten. De wolf sloeg toe in de tuin van de familie Van Roekel, waar hij de pony Zwartje aan flarden scheurde.

De familie is diep geschokt, en eigenaresse Gerritha van Roekel maakt zich grote zorgen over de veiligheid van haar kinderen. "Dit kan gewoon niet. Nu ze gewoon al op klaarlichte dag overal door de tuin durven te lopen," vertelt ze aangeslagen. "Bij wijze van spreken hadden onze kinderen buiten kunnen spelen rond dat tijdstip. Ja, dat vind ik echt zeer verontrustend."

'Bang'

De wolf werd door een buurtbewoner op de foto gezet terwijl hij over het terrein van de familie zwierf. Gerritha ontdekte het nieuws via de buurtapp: "Ik werd wakker en zag heel veel appjes van de buurtapp. En toen las ik dat er een wolf op onze dam liep. Later las ik dat er een dode pony in de wei lag." Haar dochter Lotte snelde naar buiten in de hoop dat het niet haar pony was, maar het bleek de waarheid. "Hoe kan een wolf zoiets aanrichten? Want hij was ook amper opgegeten. Het ging echt puur om het doodbijten en openscheuren," vertelt Lotte vol ongeloof.

De impact van het incident is groot op het gezin. De jongste kinderen durven niet meer buiten te spelen. De jonge Febe vertelt daaraan toe: "Ik denk dat als er de hele tijd een wolf bij de school komt, ik bang word dat hij me op gaat eten."

Maatregelen

Burgemeester René Verhulst van Ede deelt de zorgen van de familie. "Dit gaat te ver. En ik wil het niet erger maken dan het is, maar we zien hier in Ede steeds meer wolven de dorpen binnenkomen." De burgemeester benadrukt dat er snel regelgeving moet komen om de populatie wolven te reguleren. "Het is mooi dat de wolf hier weer is, ook voor de ecologie, maar te veel is te veel. Dat gaat natuurlijk niet goed," aldus Verhulst.

Gerritha van Roekel hoopt dat er snel maatregelen komen voordat het te laat is. "Het lijkt erop dat ze het gewoon laten gaan totdat er echt een kind gebeten wordt. Maar dan is het natuurlijk te laat."