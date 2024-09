Pony op klaarlichte dag gedood door wolf in Wekerom

In de Gelderse plaats Wekerom is zaterdagochtend een pony gedood in een weiland, volgens de gemeente Ede door een wolvenaanval. De pony stond in een weiland aan de Roekelseweg, in het buitengebied van het dorp bij Ede.

De gemeente zegt zeker te weten dat het om een wolf gaat. Omwonenden hebben foto's van het dier gemaakt.

Eerder deze week was er in de gemeente Ede ook al een incident waarbij drie wolvenwelpen werden doodgereden. Dat gebeurde bij Otterlo, naast Wekerom. De politie doet onderzoek naar de doodsoorzaak van de dieren. Begin september werd in Harskamp, dat bij Wekerom ligt, een dode wolf gevonden op de Westenengerdijk. De politie gaat in die zaak uit van een verkeersongeval.

'Ernstige zorgen'

"Het is verschrikkelijk dat dit gebeurd is", zegt burgemeester René Verhulst in een verklaring. "Dat wolven nu op klaarlichte dag door bewoond gebied verplaatsen, en daar andere dieren aanvallen, in een gebied waar ook kinderen spelen, daar maak ik mij ernstige zorgen over."

ANP