'Wolven-landgoed' Leusden weer open: 'Het is wachten op nieuwe incidenten'

Landgoed Den Treek is weer open. Vanaf medio juli was het bos afgesloten voor publiek na meerdere incidenten met wolven. Zo is er een hondje door een wolf gegrepen en is er een meisje gewond geraakt. Ook ruiters hadden last. Vanaf maandag is het landgoed weer open, en dat zorgt voor opgetrokken wenkbrauwen en ook verontwaardiging.

Volgens beheerder Wilbert Nijlant is het wachten op nieuwe incidenten, maar was ook de afsluiting totaal zinloos. "Naast het landgoed mocht je gewoon wandelen met je kinderwagen. Alsof een wolf zich houdt aan zo'n grens. Ik zie het risico niet afnemen maar toenemen."

Symboolpolitiek

Nijlant kan er niet over uit. De afsluiting vond hij al symboolpolitiek. En de opheffing ervan is ook totaal willekeurig. "Tenzij we besluiten om het hele gebied als reservaat te bestempelen, dan is het prima. Maar als we de totale recreatie op deze plek in stand willen houden, dan moet je zorgen dat wolf er niet komt. Ik ben niet tegen wolven maar wel tegen wolven in dit gebied." Daarbij zullen het er de komende jaren alleen maar meer worden, verwacht hij.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Bioloog Maurice la Haye heeft daar hele andere ideeën bij. De afsluiting was een heftig middel, maar in dit geval logisch, zegt hij. "Je wil de wolf rust gunnen, een wolf moet schuw zijn en blijven. Wolven te dicht bij mensen, dat is een onwenselijke situatie. De maatregel was in die zin dus goed."

Confrontatie

Ook het gedrag van de wolf is te verklaren, legt hij uit. "De confrontatie met het kindje was een waarschuwing, de wolf heeft er ook van geleerd. Hoe hij erop gaat reageren is afwachten. Misschien trekt ie wel naar rustiger gebied omdat er hier teveel mensen zijn."

Hoe gevaarlijk is een wolf eigenlijk? Hart van Nederland legt het uit in onderstaande uitlegvideo:

1:56 Hart van Nederland legt uit: hoe gevaarlijk is de wolf?

Daarbij vindt hij het nog te vroeg om grote conclusies te trekken uit de voorvallen. De verwachting is dat de wolf nu niet meer verstorend hoeft op te treden omdat de welpen groot genoeg zijn om hun moeder te volgen naar rustige gebieden.

"We weten niet hoe wolven zich gaan gedragen in druk Nederland. We hebben ervaringen met wolven in Duitsland en andere landen maar niet in een druk land als Nederland. Wat dat betreft is het kijken in een glazen bol. Waar we bij gebaat zijn is rustig kijken wat er gebeurt", zegt hij.

Verhoudingen

Het doel is wel duurzaam samenleven met alle dieren, gaat La Haye verder. "Hoe dat moet, moeten we uitvinden, dat is een zoektocht." Dat er bij een wolf veel emoties komen kijken, helpt daar niet bij. "Risicobeoordeling vinden we moeiijk. Een wolf daar plakken we direct negatieve emoties op. Als je puur naar cijfers kijkt dan liggen de verhoudingen heel anders. Dan zou je je kind niet op fiets naar school sturen of laten zwemmen in een plas."