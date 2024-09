Wolf bijt 45 schapen, boer Erik blijft achter met slagveld: 'Je wordt er radeloos van'

In het Gelderse dorp Emst heeft een wolf in de nacht van dinsdag op woensdag een waar bloedbad aangericht bij een kudde schapen. In het weiland van de veehouder Erik Witman werden 45 dieren gebeten, bijna één derde van zijn totale populatie. "Het is een ramp."

Woensdagochtend trof Witman het slagveld aan. Er zijn 18 schapen overleden door de aanval en 27 schapen zijn gewond, waarvan vermoedelijk 10 tot 15 beesten het ook niet gaan redden.

Het incident heeft grote impact op de boer. "Zo wil je je dieren niet aantreffen. Je kon de ingewanden van de schapen gewoon zien", vertelt Witman aan Hart van Nederland. We hebben hier al meerdere aanvallen gehad op enkele schapen. Maar zoveel als nu. Overal waar je keek, zag je dode schapen. Het moeten waarschijnlijk wel meerdere wolven zijn geweest."

Maatregelen

"Het is een ramp. Je wordt er radeloos van. Je doet je uiterste best om die dieren in leven te houden. Dan gebeurt dit. Dit gun je niemand." Witman is druk bezig met het nemen van maatregelen, maar hij vreest dat het niet gaat helpen. "Maar welke maatregelen moet je nemen? We kijken naar netten, maar of het helpt."

Witman hoopt op een grote aanpak. "Iedereen heeft zijn mening over de wolf, maar als je dit met je eigen ogen beschouwt. Een paar wolven zijn echt niet erg, maar ze zijn nu overal."