Dit jaar minimaal 55 wolvenjongen geboren in Nederland

De toename van het aantal wolvenroedels in Nederland lijkt af te vlakken. Op dit moment zijn er elf roedels in Nederland. Vorig jaar waren dat er negen. Wel zijn er minimaal 55 wolvenjongen geteld. Dat blijkt uit een rapportage van BIJ12, de organisatie die voor de provincies wolvenzaken regelt.

Tussen 2019 en 2021 was er één wolvenroedel in Nederland. In 2022 waren dit vier. In 2023 was het aantal roedels toegenomen tot negen, meldt BIJ12 in de voortgangsrapportage over de activiteit van de wolf in Nederland in de periode van half februari tot en met half mei dit jaar.

Deze zomer werden zes wolvenwelpjes op de Veluwe vastgelegd met een wildcamera:

0:55 ZIEN: Zes wolvenwelpjes op de Veluwe vastgelegd op wildcamera

Een van de nieuwe roedels heeft zich gevestigd op de Utrechtse Heuvelrug. Bij tien van de elf wolvenroedels staat vast dat er welpen zijn geboren. In totaal gaat het om minimaal 55 wolvenjongen. De meeste welpen, 38 in totaal, zijn gezien bij de roedels in de provincie Gelderland. Daarvan zijn 11 jongen op wildcamera vastgelegd bij een roedel in het zuidwesten van de Veluwe. "Dat is voor wolven een groot aantal welpen", stelt BIJ12. Naast de elf roedels zijn er twee gevestigde wolven die alleen leven.

Schatting

Via DNA-onderzoek is aangetoond dat er zeker 43 verschillende wolven in Nederland zijn. Daarvan zijn acht wolven voor het eerst aangetroffen in Nederland. Daarbij gaat het om een nakomeling van een roedel in het zuidwesten van de Veluwe en twee nakomelingen van een roedel uit België. Van vijf wolven is de afkomst onbekend.

BIJ12 meldt dat niet precies kan worden bepaald hoeveel wolven er daadwerkelijk in Nederland leven. De organisatie kan wel een schatting maken op basis van de gegevens die bekend zijn bij het landelijk Wolvenmeldpunt van BIJ12. Op dit moment leven er naar schatting tussen de 104 en 124 wolven in Nederland.

Schade

In de periode tussen half februari en half mei ontving BIJ12 217 meldingen van vermoedelijke wolvenschade bij schapen en andere landbouwdieren. Bij 190 schademeldingen kon met DNA worden aangetoond dat een wolf hiervoor verantwoordelijk was.

Hart van Nederland/ANP