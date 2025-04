Aangereden wolf op A28 Drentse bij Tynaarlo overleden

De wolf die dinsdagochtend werd aangereden op de A28 ter hoogte van Tynaarlo was aangereden, is overleden. Hij had ernstige verwondingen, waaronder een verbrijzelde heup. De provincie Drenthe meldt dat daarom besloten is de wolf in te laten slapen.

De wolf wordt voor verder onderzoek overgebracht naar het Dutch Wildlife Health Centre van de Universiteit Utrecht. Daar vindt sectie plaats en wordt een veterinair onderzoek uitgevoerd.

Na de aanrijding was de A28 tussen Vries en Zuidlaren een tijdje in beide richtingen gesloten.

ANP