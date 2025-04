Wolf van weg gehaald, A28 bij Vries weer vrij

De A28 is tussen Vries en Zuidlaren in beide richtingen weer vrij. De snelweg was dinsdag enige tijd afgesloten nadat er een wolf was aangereden. Het dier is van de weg gehaald, meldt Rijkswaterstaat.

Hoe het met het dier gaat, kan een woordvoerster van Rijkswaterstaat niet zeggen. Op een foto is te zien dat de wolf op de vluchtstrook zit. Er zou een dierenarts zijn ingeschakeld om te bekijken hoe het dier eraan toe is.

ANP