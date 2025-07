Utrecht mag bijtende wolf Bram laten afschieten

De provincie Utrecht mag wolf Bram laten afschieten. De rechter heeft een bezwaar van Faunabescherming en Animal Rights tegen de afschotvergunning afgewezen.

Bram, officieel GW3237m, beet op 19 mei op landgoed Den Treek bij Leusden twee keer een vrouw in haar been. Uit DNA-onderzoek bleek dat het om dezelfde wolf gaat die vorig jaar ook al meerdere mensen benaderde. Toen liep hij onder meer een meisje omver.

De provincie wil voorkomen dat jonge wolven leren dat mensen geen gevaar vormen. Door Bram uit de populatie te halen, hopen ze nieuw gedrag te voorkomen.

De beheerder van landgoed Den Treek adviseerde bezoekers eerder om niet alleen het bos in te gaan, kinderen in het zicht te houden en op de paden te blijven. Activiteiten als hardlopen of mountainbiken kunnen het jachtinstinct van de wolf prikkelen, aldus een waarschuwingsbrief aan Provinciale Staten.

'Risico op zwaar letsel'

Volgens de rechter heeft de provincie voldoende duidelijk gemaakt dat het risico op zwaar letsel bij mensen "dusdanig ernstig" is, dat de wolf moet worden afgeschoten. Weliswaar loopt de bezwaarprocedure nog, maar de provincie kan al voor behandeling van het bezwaar de vergunning gebruiken. Utrecht is ook van plan dat te doen. "Ik realiseer me terdege dat mijn beslissing een soort eindbeslissing is", aldus de rechter, die geen enkele reden zag om de vergunning te schorsen. Alle argumenten van de dierenorganisaties wees ze af.

Wolf Gelderland

De provincie Gelderland verleende begin mei een vergunning voor het afschieten van een wolf die in Nationaal Park De Hoge Veluwe een hardloopster had gebeten. De Faunabescherming en Animal Rights stapten ook toen naar de rechter, maar die zag geen reden de vergunning te schorsen. Gelderland mag de wolf dus doden, maar voor zover bekend is dat vooralsnog niet gebeurd.