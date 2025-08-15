Terug

Vader na aanval wolf Bram op zoon (6): 'Hij geneest verbazingwekkend goed'

Dieren

Vandaag, 13:04

Het gaat goed met het zesjarige jongetje dat eind juli werd aangevallen door een wolf bij Austerlitz. Aan Hart van Nederland vertelt vader Mike dat zijn zoon "verbazingwekkend goed herstelt". Vrijdag is bekend geworden dat de wolf in kwestie inderdaad de welbekende probleemwolf Bram is.

Van dat nieuws zijn de ouders vroegtijdig op de hoogte gesteld, aldus Mike. Officieel heet het dier GW3237m, in de volksmond 'Bram'. De provincie Utrecht zit al langer met deze viervoetige jager in de maag. Afschieten, opvoeden of iets anders? In die discussie wil vader Mike zich niet mengen. "Maar van mij hoeven in ieder geval de commando's niet het bos in, dat is overdreven. Het is vooral belangrijk dat de mensen gewaarschuwd blijven: ga het bos niet in."

Na het bijtincident werden er matrixborden met daarop waarschuwingen geplaatst rond het gebied waar de wolf verblijft.

Helden bekend?

Over zijn zoon laat hij weten dat het herstel zeer voorspoedig gaat. "Het gaat verbazingwekkend goed. De korstjes zijn nu ook van de wondjes af." Ook heeft hij contact gehad met twee personen die zijn zoon te hulp schoten op de dag des onheils. Mike noemt ze "helden". Ook hebben de twee het gezin voorzien van de nog broodnodige info: "Ze hebben nog wat blinde vlekken in het verhaal van mijn vrouw ingekleurd. Alles ging zo snel voorbij dat ze niet alles meer wist."

Op de dag dat het voorval gebeurde schrok heel Nederland van het nieuws. Je ziet het in deze video:

'Kind gebeten en meegesleurd door wolf in bos bij Austerlitz'
2:09

'Kind gebeten en meegesleurd door wolf in bos bij Austerlitz'

Uiteraard is hij blij met deze positieve ontwikkelingen, en bovenal dat het verhaal nu een goede afloop lijkt te hebben, wat er ook met Bram gaat gebeuren. Want Mike weet maar al te goed dat het welbekende spreekwoord met de woorden 'oog' en 'naald' van toepassing is geweest. "Dankzij de helden die hebben ingegrepen, gaat het nu goed. Het had natuurlijk heel anders af kunnen lopen."

