Ontgroeningskamp Leusden afgeblazen om wolf: risico te groot

Een studentenkamp van de Amsterdamse studentenvereniging A.S.C./A.V.S.V. in de bossen bij Leusden is afgeblazen om de aanwezigheid van een wolf. Volgens de gemeente is het veiligheidsrisico te groot en heeft daarom de vergunning voor het evenement ingetrokken.

Honderden jongeren zouden de komende weken deelnemen aan het ontgroeningskamp en er waren al mensen aanwezig toen bekend werd dat er een streep door het kamp werd gezet.

Kind gebeten

Leusden vindt een dergelijk evenement niet te rijmen met het aangescherpte wolvenadvies dat onlangs is afgegeven door de provincie, gemeenten en landschapsbeheerders. Er wordt opgeroepen weg te blijven uit de bos- en natuurterreinen tussen de A12 en de A28, omdat het risico op incidenten met de wolf te groot is. Vorige week werd bij de Pyramide van Austerlitz een 6-jarig kind gebeten, vermoedelijk door een wolf.

Het kind liep verwondingen op aan zijn rug en onder zijn oksel, zo is te zien in deze video:

2:09 'Kind gebeten en meegesleurd door wolf in bos bij Austerlitz'

Volgens Leusden kan de veiligheid van het kamp nu niet gegarandeerd worden. "Dit gaat om een grote groep jongeren, maar als iemand 's nachts naar de wc moet, loop je alleen over het terrein", zegt een woordvoerster.

