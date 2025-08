Drenthe: mobiele wolfwerende rasters werken, duizenden dieren beschermd

Een proef in Drenthe met mobiele rasters om wolven tegen te houden heeft goed uitgepakt, meldt de provincie. Tussen oktober en mei werden bij elf dierhouders 114 rasters geplaatst, om in totaal meer dan 10.000 dieren te beschermen. In die periode werd één wolvenaanval geregistreerd, maar dat gebeurde doordat de stroomspanning op het raster te laag was.

Mobiele wolfwerende rasters zijn vooral handig voor schapenhouders die hun dieren geregeld moeten verplaatsen. Met een quad kunnen de barrières volgens de provincie snel worden neergezet en opgeruimd.

Doel was te onderzoeken of dergelijke rasters goed werken en hoe ze het beste gebruikt kunnen worden. De proef maakte duidelijk welk materiaal het meest geschikt is.

Een ander positief punt volgens de provincie is dat sceptische dierhouders hebben ervaren dat de rasters bescherming bieden als ze goed worden geplaatst en onderhouden. Drenthe overweegt de proef daarom een vervolg te geven.

