Jongetje (6) thuis na mogelijk bijtincident met wolf: 'Neem kinderen niet mee naar gebied'

Het is een stuk rustiger dan normaal in de speeltuin en het restaurant bij de Pyramide van Austerlitz, waar woensdag vlakbij een incident met vermoedelijk een wolf was. Een kind zou tijdens het spelen gebeten en meegesleurd zijn door een wolf. Op beelden bij RTV Utrecht is te zien dat de 6-jarige jongen meerdere wonden heeft opgelopen aan zijn rug en onder zijn oksel. Volgens zijn ouders zijn de wonden gehecht in het UMC in Utrecht en is hij weer thuis.

Vergeleken met een dag eerder zijn er zeker de helft minder mensen bij de speeltuin, zegt eigenaar Hugo van Kolfschoten. "Nu het zo groot in het nieuws is, kiezen mensen blijkbaar toch eieren voor hun geld." DNA-onderzoek in opdracht van de provincie Utrecht moet snel duidelijk maken of het daadwerkelijk om een wolf ging.

Iedereen is geschrokken, is te zien in deze video:

2:09 'Kind gebeten en meegesleurd door wolf in bos bij Austerlitz'

De provincie en drie gemeenten dringen er bij bezoekers sterk op aan voorlopig niet met kinderen naar het gebied te gaan. Van Kolfschoten begrijpt dat, maar maakt zich ook zorgen over de financiële gevolgen voor zijn bedrijf.

"Het is niet op mijn terrein gebeurd, maar ik ondervind wel de effecten van die oproep", zegt de ondernemer. "Dat is heel vervelend, zeker in deze tijd van het jaar. In deze zes weken moet ik het echt verdienen." Van Kolfschoten noemt de situatie "een hele zware dobber" voor zowel hem als andere ondernemers in het gebied.

In onderstaande video leggen we uit wat je moet doen als je een wolf tegenkomt:

1:56 Hart van Nederland legt uit: hoe gevaarlijk is de wolf?

Het incident heeft zeker impact, zegt de eigenaar van camping 't Boerenerf, zo'n 3 kilometer verderop. Kinderen die er verblijven zagen de ambulances terwijl ze aan het spelen waren. Toen hun begeleiders later hoorden wat er gebeurd was, schrokken ze erg, zegt hij. De adviezen blijven hetzelfde: "Let op je kinderen, hou ze dichtbij. Ga de wolf niet opzoeken." Als het aan de camping ligt moet "dat beest eerst uit de weg geruimd worden".