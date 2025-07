Burgemeester na mogelijk nieuwe wolvenaanval: 'Ga niet met kinderen het bos in'

Burgemeester Magda Jansen van Woudenberg roept ook volwassenen op om "zeer alert" te zijn als zij in de regio het bos in gaan. Aanleiding is een incident op woensdag met mogelijk een wolf in de bossen bij Austerlitz.

Volgens de beheerders van landgoed Den Treek werd woensdagochtend een kind tijdens het spelen gebeten door een wolf en een bos ingesleurd. Volwassenen zouden het dier hebben verjaagd door het met een stok te slaan. De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) heeft op locatie DNA-monsters genomen, die door de provincie zijn opgestuurd naar Wageningen Universiteit om vast te stellen of het daadwerkelijk om een wolf ging.

De ouders van het jongetje stuurden foto's naar RTV Utrecht waarop de verwondingen van hun zoontje zichtbaar zijn. Het kind liep nagel-, schaaf- en bijtwonden op, waarvoor hij in het ziekenhuis hechtingen kreeg. Inmiddels is hij weer thuis.

Voorlopig niet veilig spelen

Het landgoed en de regionale en lokale autoriteiten roepen mensen op om voorlopig niet meer met kinderen naar het bos te komen, totdat de wolf is gedood.

De burgemeester zegt dat die oproep haar zwaar valt. "Het bos moet een plek zijn voor jong en oud, waar fijn gespeeld en gewandeld kan worden", zegt ze in een schriftelijke verklaring. "Waar je niet over je schouder hoeft te kijken omdat gevaar op de loer ligt. De werkelijkheid is echter anders en dat maakt dat dit advies noodzakelijk is." Jansen roept mensen verder op om op de paden te blijven en niet alleen het bos in te gaan.

In onderstaande video leggen we uit wat je moet doen als je een wolf tegenkomt:

1:56 Hart van Nederland legt uit: hoe gevaarlijk is de wolf?

Dierenrechtenorganisatie laat tegengeluid horen

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights laat in een reactie op het incident weten het onbegrijpelijk te vinden dat "provincie en burgers" weigeren "zich aan het ritme van de natuur en de beschermde dieren aan te passen".

"Mensen lopen nog steeds hard, mountainbiken, picknicken, laten honden loslopen en rijden paard in het territorium van een wolvenroedel met jonge welpen van ongeveer drie maanden oud. Dit is het leefgebied van een roedel wolven", aldus de organisatie. "Of je accepteert de mogelijkheid van dit soort incidenten, of je sluit het gebied tijdelijk af."

ANP