Baasjes zwaargewonde hond Evi verdrietig, maar: 'Van ons hoeft de wolf niet afgeschoten'

De eigenaren van hond Evi die door - vermoedelijk - een wolf werd gebeten, zijn erg onder de indruk van het incident, vertellen ze. Bij het dorpje Vierhouten werd woensdagmiddag de Friese stabij voor de ogen van z'n baasje gebeten en meegesleurd. "We zijn er erg verdrietig over", zegt bazin Loes tegen Hart van Nederland.

Evi raakte zwaargewond en onderging woensdag een urenlange operatie waarbij zes drains zijn geplaatst. "We bekommeren ons nu om Evi en moeten regelmatig met haar terug naar de dierenarts", zegt Loes. "Bovendien zijn we erg onder de indruk van wat dit bijtincident allemaal teweegbrengt, met name op sociale media: voor- en tegenstanders van de wolf gaan flink tekeer en dat vinden we heftig."

Rust om te verwerken

Hondenbaasje Loes benadrukt: "Van ons hoeft deze wolf niet te worden afgeschoten. We moeten als Nederlanders leren leven met deze dieren, die nou eenmaal in ons land rondlopen. We willen de komende tijd graag de rust om het hele gebeuren met elkaar te verwerken."

Hondeneigenaren krijgen van de gemeente Nunspeet het advies om hun viervoeter voorlopig aangelijnd te houden. "Houd afstand, zo luidt het devies van de gemeente, en loop niet achter een wolf aan. Komt de wolf toch te dichtbij, ren dan niet weg. Maak jezelf groot, maak gebaren of maak herrie om ze af te schrikken. Loop desnoods langzaam achteruit om meer afstand te nemen."