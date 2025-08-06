Terug

'Laat hond thuis bij wolfgebied', en blindengeleidehonden dan?

Dieren

Gisteren, 19:17

De angst voor de wolf groeit, zeker onder een groep die tot nu toe nauwelijks gehoord werd: blinden en slechtzienden met een geleidehond. Ferry en Sandra uit Zeist, beiden blind en afhankelijk van hun hond, slaan woensdag alarm met een speciale aflevering van hun podcast Geleidewolf. Op de plek waar vorige week een 6-jarig jongetje vermoedelijk werd aangevallen door een wolf. Bij de de Pyramide van Austerlitz gaan ze in gesprek met betrokkenen over de vraag: waar ligt de grens?

Volgens Ferry en Sandra is het steeds moeilijker geworden om veilig met hun hulphond de natuur in te gaan. "Voor ons is een geleidehond letterlijk vrijheid", zegt Ferry. "Maar na elk incident denk ik: straks raak ik mijn maatje kwijt." Het idee dat Ferry's maatje gevaar loopt in gebieden waar wolven actief zijn, bezorgt hem dagelijks spanning.

De zorgen zijn niet nieuw. Stichting Wij(s) met Wolven meldt dat zij maandelijks tientallen meldingen krijgen van slechtzienden die zich bedreigd voelen in wolvengebieden. Ook KNGF Geleidehonden pleit ervoor dat beleidsmakers rekening houden met deze kwetsbare doelgroep. Ferry en Sandra hopen dat hun podcast het gesprek op gang brengt. Tijdens de podcastopname zijn er bewust geen geleidehonden aanwezig uit angst voor confrontatie met de wolf.

