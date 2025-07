Maikel verloor plotseling hulphond Orris, maar door lange wachtlijst krijgt hij nu geen hulp

Een goede hulphond kan je je leven teruggeven. Of je nou in een rolstoel zit, blind bent of kampt met PTSS. Maikel Bader kan daarover meepraten. Hij is slechtziend en zijn hond Orris gaf hem vrijheid in het leven. Dankzij zijn viervoeter kon hij gaan en staan waar hij wilde, zowel voor werk als privé. Maar Orris ging plotseling dood. Ineens loopt roostermaker Maikel voor het eerst in 18 jaar met een stok op straat, doodvermoeiend en gevaarlijk. Hij wacht nu al ruim 7 maanden op een nieuwe hond.

De wachtlijsten voor een hulphond zijn erg lang en worden steeds langer. Hulpbehoevenden wachten nu gemiddeld 1,5 tot 2 jaar. Dat komt door een groot gebrek aan pleeggezinnen voor puppy's. KNGF Geleidehonden is daarom met grote spoed op zoek naar gezinnen die een puppy in huis willen.

Familie Van 't Hof uit Castricum heeft een pleegpuppy in huis. Puppy Dory woont nu een maand bij het gezin. Het is niet de eerste puppy bij het gezin, vertelt de familie in onderstaande video. En het is altijd weer huilen als de puppy het gezin moet verlaten na ongeveer een jaar.

1:44 Dit Castricums gezin vangt hulphonden op voor KNGF

Jaarlijks worden er ongeveer 200 KNGF-pups geboren, laat de KNGF weten. Voor deze puppy's worden gezinnen gezocht waar de hond op kan groeien. "Juist in het eerste levensjaar staat de hond het meest open voor zijn omgeving. Hij is dan nog te jong om het echte vak te leren. Het gezin zorgt ervoor dat de pup opgroeit tot een stabiele, gehoorzame en zelfverzekerde hond. Dat zijn noodzakelijke eigenschappen."

Maikel weet hoe belangrijk de opvanggezinnen zijn, hij staat nu al 7 maanden op een wachtlijst voor een nieuwe hulphond. "Het zijn de hele simpele dingen waarbij ik Orris het meeste mis. Van huis naar werk reizen en weer terug. Dat kost mij zonder hond enorm veel energie, dus pak ik nu maar een taxi", vertelt Maikel in bovenstaande video. "Dat belemmert me enorm in mijn vrijheid."

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt! Meld je aan

Normaal gesproken was afspreken met vrienden in de stad 'makkelijk' met Orris erbij, nu is dat wel anders, vertelt Maikel. "Nu met stok kost dat enorm veel energie en vraag ik vaak aan vrienden om mij ergens op te pikken zodat ik niet gesloopt aankom op de locatie."

Vooral het reizen is enorm vermoeiend voor Maikel. "Met stok lopen is na 18 jaar een geleidehond aan je zijde echt enorm intensief."