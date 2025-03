Hulphonden slaan aan in zoektocht naar slachtoffers in Valkenburg

Hulphonden hebben bij de ingestorte toren in Valkenburg mogelijk sporen gevonden die wijzen op slachtoffers onder het puin. De veiligheidsregio heeft daarop de hulp ingeroepen van de THW uit Aken, de Technische Hilfs Werke. De THW is gespecialiseerd in het bestrijden van rampen.

De iconische uitkijktoren op de Heunsberg stortte zondagochtend plotseling in. Hoe dat kon gebeuren, is nog onduidelijk. "Iedereen vraagt natuurlijk hoe dit heeft kunnen gebeuren", zegt de gemeente in een verklaring. "Daar is nu nog geen antwoord op. Deskundigen zijn hard aan het werk om de oorzaak te achterhalen." Uit voorzorg zijn gas en elektra in het gebied afgesloten.

Zware mergelblokken

Twee honden sloegen rond 11.30 uur onafhankelijk van elkaar aan op één plek onder het puin. De THW moet gaan zoeken onder de zware mergelblokken, waaruit het bouwwerk was opgetrokken. De veiligheidsregio vroeg om hulp van de THW omdat het oproepen van hulp uit Nederland te lang zou duren. Aken ligt niet ver van Valkenburg.

Eerder zondagmiddag hadden enkele medewerkers van de THW al poolshoogte genomen bij de ingestorte brasserie naast de toren, waar een grote stapel mergelblokken ligt. Later arriveerde dus nog een team van hulpverleners uit Aken.

'Blijf weg van rampplek'

De gemeente Valkenburg aan de Geul waarschuwt mensen om weg te blijven bij de ingestorte Wilhelminatoren. "Alle wegen rond de Wilhelminatoren zijn afgesloten. Het heeft dus geen zin om speciaal naar Valkenburg te komen om de rampplek te zien", laat de gemeente weten.

Burgemeester Daan Prevoo noemt het verlies van de toren een zware klap voor de inwoners. "Het is een landmark die al sinds 1906 het uitzicht over Valkenburg en de wijde omgeving bepaalt. Wat de Eiffeltoren is voor Parijs, is de Wilhelminatoren voor Valkenburg. Zo voelt dat voor onze inwoners."