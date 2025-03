Hulphonden straks beter herkenbaar dankzij opvallend blauw-geel dekje

Hulphonden krijgen vanaf dit jaar een uniform dekje, zodat ze beter te herkennen zijn. Het felgekleurde blauw-gele exemplaar zal na de zomer worden verspreid onder twaalf assistentiehondenscholen, dat meldt de Nederlandse Assistentiehonden Branchevereniging (NAHB).

Meer dan 2500 Nederlanders krijgen hulp van een assistentiehond. De trouwe viervoeters vergroten de zelfredzaamheid van iemand met een beperking, maar ze zijn lang niet tot ieders beschikking. Hondentrainer Jacqueline pleit voor betaalbare hulphonden, ze vertelt erover in de bovenstaande video.

Het is volgens de branchevereniging van belang om één lijn te trekken in de dekjes voor de hulphonden, zodat ze herkenbaar zijn. Nu wordt bijna 44 procent van de cliënten met een hulphond geweigerd in openbare gelegenheden, stelt ze na onderzoek. "Het dekje is wettelijk beschermd en voorzien van logo's van de accrediterende instantie en de school waar de hond is opgeleid", zegt Erika Bulters namens de NAHB. Dat is noodzakelijk voor de "toegankelijkheid en een inclusieve samenleving."

Hart van Nederland / ANP